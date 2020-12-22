Возле опоры высоковольтной линии в микрорайоне Сходня подмосковных Химок было обнаружено тело 20-летнего молодого человека, передает сетевое издание . По предварительным данным, парень ..

Возле опоры высоковольтной линии в микрорайоне Сходня подмосковных Химок было обнаружено тело 20-летнего молодого человека, передает сетевое издание "". По предварительным данным, парень забрался наверх для того, чтобы сделать селфи, после чего его ударило током. Обстоятельства трагедии устанавливаются.