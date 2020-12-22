В соцсетях появилось видео серьёзного ДТП в Коврове на улице Дегтярёва. На нём видно, как водитель Шевроле Ланос, что называется, играет на дороге в “шашки” – агрессивно

В соцсетях появилось видео серьёзного ДТП в Коврове на улице Дегтярёва. На нём видно, как водитель Шевроле Ланос, что называется, играет на дороге в “шашки” – агрессивно перестраивается из одной полосы в другую, пытаясь двигаться быстрее потока машин. В итоге практически нырнув между такси и троллейбусом, гонщик вылетел на встречную полосу и протаранил БМВ. Разбитые