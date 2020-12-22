С 21 декабря прививку от коронавируса в Москве могут сделать сотрудники промышленных предприятий, энергетики, транспорта и СМИ. В городе развернуто 70 пунктов вакцинации.

С 21 декабря прививку от коронавируса в Москве могут сделать сотрудники промышленных предприятий, энергетики, транспорта и СМИ. В городе развернуто 70 пунктов вакцинации.Принятые в столице ограничительные меры позволили замедлить распространение инфекции, но покончить с пандемией можно только путем масштабной вакцинации. За последние сутки в городе выявлено более 7,7 тысячи случаев заражения коронавирусом – это самый большой прирост с 5 декабря.Вакцинация в Москве началась в пару недель назад. Теперь обезопасить себя могут работники промышленных предприятий, энергетики, транспортного комплекса и СМИ."Это те категории сотрудников, которые по своему роду деятельности контактируют с большим количеством людей, – сказала в беседе с "Дни.ру" врач-иммунолог Надежда Логина. – К тому же они нередко сталкиваются на работе со стрессом. Происходит переутомление, возникают повышенные эмоциональные нагрузки, например, когда приходится конфликтовать с теми, кто хочет пройти в метро без маски и других средств защиты.Подобные ситуации негативно воздействуют на иммунитет".По ее словам, такие контингенты сотрудников относительно более уязвимы, чем остальные, поэтому вакцину им стараются дать в числе первых. "Вакцинация сотрудников, которые контактируют с большим количеством людей, поможет сгладить распространение эпидемии в масштабах города", – уверена специалист.Напомним, что Москва стала первым городом мира, где началась бесплатная масштабная вакцинация от COVID-19 для людей из основных групп риска. С 5 декабря прививка стала доступна работникам сферы образования, здравоохранения и соцзащиты, с 14 декабря ? сотрудники офисов "Мои документы", предприятий культуры, торговли и сферы услуг.Город создал все условия для начала масштабной вакцинации. На базе взрослых поликлиник развернуто 70 прививочных пунктов, отметила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Пройти вакцинацию могут жители столицы от 18 до 60 лет с московским полисом ОМС или прикрепленным к городской поликлинике. Люди старшего возраста получат вакцину позже.На закупку 1,5 миллиона доз препарата из резервного фонда Москвы выделено 3,9 миллиарда рублей. В бюджете-2021 на эти цели предусмотрено 10 миллиардов рублей.