Оперативники МУРа получили информацию, что жительница столицы на почве личной неприязни к своему бывшему супругу решила организовать его убийство...

Оперативники МУРа получили информацию, что жительница столицы на почве личной неприязни к своему бывшему супругу решила организовать его убийство. Для этого она обратилась к знакомому, который нашел исполнителя преступления за денежное вознаграждение в размере более 3 млн рублей. Однако впоследствии мужчина, нанятый в качестве киллера, добровольно отказался от совершения преступления и обратился в правоохранительные органы с сообщением о полученном предложении, а также дал согласие на участие в проведении оперативно-розыскных мероприятий.«Под контролем сотрудников Московского уголовного розыска было инсценировано убийство потерпевшего. После этого же было сообщено об исполнении ее заказа и в качестве доказательства переданы соответствующие фотографии.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были задержаны подозреваемая и ее пособник.По данному факту СУ СК РФ по г . Москве в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ «Организация приготовления к убийству по найму», а в отношении пособника – по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ «Приготовление к пособничеству в убийстве по найму».В отношении задержнных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.