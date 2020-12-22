В горадминистрации напоминают, что нарушение противоэпидемических мер может повлечь штраф в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей.

Полиция и мэрия Владимира ежедневно следят за соблюдением «масочного режима» в общественном транспорте.«За время проведения рейдов все перевозчики чётко осознали необходимость соблюдения требований Роспотребнадзора. Водители и кондукторы работают в масках, салоны дезинфицируются. В ходе рейдов, проводившихся на этой неделе, нарушений со стороны водителей и кондукторов общественного транспорта зафиксировано не было», - пояснила ведущий специалист, юрист отдела транспорта и связи администрации Владимира Ирина Пелевина.При этом, как отмечает пресс-служба мэрии, сознательность пассажиров хромает. Так, 21 декабря, был составлен протокол на одну из женщин.В горадминистрации напоминают, что нарушение противоэпидемических мер может повлечь штраф в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей.