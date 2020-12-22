Всего за текущий год в регионе зарегистрировано 3500 пожаров.

В 2020 году во Владимирской области было зарегистрировано три чрезвычайных ситуации. Две - связанны с ДТП, одна – . В результате ЧС пострадал 31 человек, двое - погибли. Об этом, подводя итоги года, сообщила пресс-служба регионального МЧС.В ведомстве добавили, что почти за 12 месяцев зафиксировали около 3500 пожаров. В сравнении с прошлым годом их число уменьшилось на 16,1%. Однако погибло на 7% больше – 107 человек.Спасено из огня также 107 пострадавших. По информации на 22 декабря, не погиб ни один ребёнок. При этом в 2019 году было зарегистрировано 8 случаев гибели детей.В 2020 году утонули на водоёмах области 18 человек, что на два больше, чем в прошлом. Среди них – 3 ребёнка. Спасено 35 человек.