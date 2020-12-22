Владимирская епархия сообщает, что не давала своё благословение на мероприятие.

Как сообщает Владимирская епархия, 14 ноября и 19 декабря в СМИ был анонсирован «Чин покаяния», якобы, организованный Свято-Боголюбским женским монастырём. Мероприятие проводилось у храма Покрова-на-Нерли.«Епархиальное руководство и монастыри не имеют никакого отношения к указанному событию», - гласит официальный комментарий епархии на сайте.Обряд проводился неизвестными людьми. Он не был согласован со Священноначалием Владимирской епархии, администрацией Суздальского района, а также состоялся без соблюдения антикоронавирусных мер.