Региональная администрация привлекла в область инвестиции на сумму примерно в 5 миллиардов рублей. И это только за последний день работы Владимирского инвестиционного конгресса . Очередное

Региональная администрация привлекла в область инвестиции на сумму примерно в 5 миллиардов рублей. И это только за последний день работы Владимирского инвестиционного конгресса . Очередное соглашение подписано с компанией по заготовке и переработке древесины. В подписании соглашения приняли участие первые лица области. Александр Ремига, первый зам. губернатора области по промышленности, экономике, сельскому хозяйству: Проектно-сметная документация