Четверо фигурантов реализовали имущество сразу после кражи, однако его местонахождение было установлено сотрудниками полиции.

8 декабря в ОМВД России по Кольчугинскому району обратился 31-летний местный житель, сообщивший, что из квартиры, в которой он проживает, пропала электронная техника на сумму более 80 000 рублей.Прибывшим по указанному адресу сотрудникам полиции мужчина пояснил, что, вернувшись с работы, обнаружил дверь квартиры незапертой, а в комнатах - отсутствие ноутбука, телевизора, приставки и прочего имущества.Полицейские незамедлительно приступили к оперативно-розыскным мероприятиям, в результате которых установили место сбыта похищенного.Позже по подозрению в причастности к совершению кражи оперативники задержали четверых мужчин в возрасте от 23 до 41 года.Установлено, что накануне фигуранты проводили время в компании, в которой находилась сожительница потерпевшего. Во время отдыха женщина возвращалась домой за продуктами в сопровождении двоих подозреваемых, которые обратили внимание на наличие ценного имущества в жилище. Вернувшись на место отдыха, злоумышленники дождались момент, когда женщина отвлечется, взяли ключи и проникли в квартиру.Похищенную технику фигуранты сразу же реализовали, часть денег потратив на спиртное, а оставшуюся поделив между собой.Следственным отделом ОМВД России по Кольчугинскому району в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст. 158 УК РФ (кража).