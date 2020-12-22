Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил включение в состав Госсовета представителей местного управления. По его словам, это обусловлено эффективностью их работы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил включение в состав Госсовета представителей местного управления. По его словам, это обусловлено эффективностью их работы.Членами Госсовета стали два представителя местного самоуправления – глава городского округа Евпатория Олеся Харитоненко и руководитель Саткинского муниципального района Челябинской области Александр Глазков."Новые лица, свежие подходы, новые идеи, это, я бы сказал, социальные и карьерные лифты, которые идут всем на пользу", – сказал Песков журналистамПрезидент России Владимир Путин 21 декабря утвердил состав Госсовета России. В него вошли 104 человека.Среди них – премьер-министр Михаил Мишустин, глава Администрации президента Антон Вайно, его первый заместитель Сергей Кириенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, 81 губернатор и другие лица.