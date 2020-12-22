В микрорайоне Белые Столбы в подмосковном Домодедово местный житель во время ссоры ударил своего 82-летнего знакомого ножом в шею, передает сайт . Пенсионер погиб на месте. Подозреваемого ..

В микрорайоне Белые Столбы в подмосковном Домодедово местный житель во время ссоры ударил своего 82-летнего знакомого ножом в шею, передает сайт "". Пенсионер погиб на месте. Подозреваемого задержали. Он во всем сознался.