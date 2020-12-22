В микрорайоне Белые Столбы в подмосковном Домодедово местный житель во время ссоры ударил своего 82-летнего знакомого ножом в шею, передает сайт . Пенсионер погиб на месте. Подозреваемого ..
<a href="https://33live.ru/novosti/22-12-2020-pod-moskvoj-muzhchina-zarezal-pensionera.html" target="_blank">Под Москвой мужчина зарезал пенсионера</a> - В микрорайоне Белые Столбы в подмосковном Домодедово местный житель во время ссоры ударил своего 82-летнего знакомого ножом в шею, передает сайт . Пенсионер погиб на месте. Подозреваемого ..
[url=https://33live.ru/novosti/22-12-2020-pod-moskvoj-muzhchina-zarezal-pensionera.html]Под Москвой мужчина зарезал пенсионера[/url] - В микрорайоне Белые Столбы в подмосковном Домодедово местный житель во время ссоры ударил своего 82-летнего знакомого ножом в шею, передает сайт . Пенсионер погиб на месте. Подозреваемого ..