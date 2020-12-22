Большинство россиян заявили, что хотят получать пенсию в размере 30-45 тысяч рублей. Насколько это возможно, рассказали эксперты.

Большинство россиян заявили, что хотят получать пенсию в размере 30-45 тысяч рублей. Насколько это возможно, рассказали эксперты.По словам специалистов, есть четыре варианта развития событий. Первый – платить пожилым россиянам больше. Каждый год Пенсионный фонд выделяет около восьми триллионов рублей на выплаты. Таким образом, средняя пенсия в России составляет 15 тысяч рублей.Если каждый пожилый будет получать до 30 тысяч рублей, то расходы Пенсионного фонда увеличатся до 16 триллионов рублей. А если до 45 тысяч – то до 24 триллионов рублей. Это больше, чем все траты федерального бюджета. У властей не останется средств на больницы, оборону, зарплаты бюджетникам.Второй вариант – повысить страховые взносы или налоги. Как утверждают эксперты, это может привести к росту доли теневого рынка. В таком случае размер собираемых взносов упадет. В будущем это может привести к серьезным проблемам с экономикой в стране.Третий сценарий подразумевает развитие экономики и повышение зарплаты россиян. Это самый правильный путь. Однако для такого варианта нужно много времени. Государство должно развивать все отрасли экономики и заниматься ее диверсификацией. Этот процесс сейчас идет, но говорить об успехе пока рано.Четвертый вариант – вернуть накопительную часть пенсии. В начале 2000-х годов часть пенсии стала идти на индивидуальные счета граждан в частном пенсионном фонде. Однако вскоре начались проблемы. Владельцы НПФ стали присваивать себе чужие средства и исчезать.В 2014 году правительство начало проверять такие организации. Спустя пять лет Министерство финансов и Центробанк разработали схему, которая должна была прийти на смену накопительной части . Согласно плану, граждане должны добровольно копить на старость, откладывая до 6% от зарплаты.Ранее президент Владимир Путин высказался об индексации пенсий в России в ходе ежегодной пресс-конференции. По словам российского лидера, в предстоящем году она будет выше инфляции и составит 6,3%.