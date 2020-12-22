Экономического ресурса для существования режима Александра Лукашенко хватит на пару лет. Такое мнение высказал политолог Вадим Можейко.

Экономического ресурса для существования режима Александра Лукашенко хватит на пару лет. Такое мнение высказал политолог Вадим Можейко.Текущий уровень золотовалютных запасов на оплату внешнего долга закончится максимум через два года, считает эксперт. И это при условии, что режим Лукашенко не будет брать новые долги, отметил политолог.Можейко не исключил, что золотовалютные резервы придется тратить на поддержание валютного курса и помощь государственным предприятиям. "Поэтому два года – экономический ресурс существования режима", – сказал эксперт в комментарии порталу "Белорусский партизан".По его мнению, по мере приближения к этому сроку ситуация в республике будет накаляться. "Никто не станет затягивать ситуацию до последнего слитка золота в хранилище Нацбанка", – сказал политолог.Можейко полагает, что у Лукашенко отсутствует сценарий выхода из кризиса. Если президент не оставит власть, то надежды на стабилизацию ситуации в Белоруссии нет, уверен аналитик.Значительную поддержку республике продолжает оказывать Россия. За 26 лет Москва в виде дотаций и субсидий предоставила Минску более 130 миллиардов долларов.Перед встречей Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи 14 сентября стало известно, что Россия предоставит Белоруссии кредит в 1,5 миллиарда долларов. Эти средства Минск потратит на реструктуризацию прошлых долгов.Политический кризис в Белоруссии продолжается с 9 августа. Запад не признает переизбрание Александра Лукашенко на шестой срок. Евросоюз ввел против белорусского лидера персональные санкции.