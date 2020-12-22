Прокуратурой Владимира проведена проверка соблюдения организациями требований законодательства об охране атмосферного воздуха.

Прокуратурой Владимира в ноябре 2020 года проведена проверка соблюдения организациями, осуществляющими пассажирские перевозки, требований законодательства об охране атмосферного воздуха.В ходе проверочных мероприятий при помощи специального оборудования произведены замеры концентрации вредных веществ в выхлопных газах 25 единиц общественного транспорта, выпущенных в рейс АО «Владимирпассажиртранс» для перевозки пассажиров. Установлено, что содержание вредных веществ в выхлопных газах 5 транспортных средств превышает предусмотренные законом пределы. По итогам проверки начальник отдела безопасности движения АО «Владимирпассажиртранс» оштрафован за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 8.22 КоАП РФ (выпуск в эксплуатацию механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах).Одновременно с этим в адрес директора АО «Владимирпассажиртранс» внесено представление. По результатам его рассмотрения на все автобусы, принадлежащие АО «Владимирпассажиртранс», установлены новые сажевые фильтры, проведен технический осмотр автобусов, произведен ремонт топливных насосов высокого давления и иной топливной аппаратуры автобусов, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.