Как минимум четверо пациентов поликлиники №2 не получали необходимые препараты.

Во Владимире подтвердились жалобы пациентов на поликлинику №2. Прокуратурой установлено, что пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями и инвалиды, имеющие право на бесплатные медикаменты, таблеток не получали.Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в 2020 году четыре человека не смогли получить жизненно необходимые препараты. Выяснилось, что врачи назначали лекарство, но рецепт на него не выписывали.По результатам проверки в адрес главврача поликлиники №2 внесено представление. Доктор привлечён к дисциплинарной ответственности. Благодаря прокурорскому реагированию, больные обеспечены бесплатными препаратами.