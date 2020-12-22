Каким образом действуют сотрудники МЧС, устраивая рейды по выявлению нарушений в сфере пожарной безопасности? Как часто они это делают и на что обращают внимание? У нас в гостях начальник
<a href="https://33live.ru/novosti/22-12-2020-proverki-v-rezhime-ogranichenij-yurij-arbuzov.html" target="_blank">Проверки в режиме ограничений. Юрий Арбузов</a> - Каким образом действуют сотрудники МЧС, устраивая рейды по выявлению нарушений в сфере пожарной безопасности? Как часто они это делают и на что обращают внимание? У нас в гостях начальник
[url=https://33live.ru/novosti/22-12-2020-proverki-v-rezhime-ogranichenij-yurij-arbuzov.html]Проверки в режиме ограничений. Юрий Арбузов[/url] - Каким образом действуют сотрудники МЧС, устраивая рейды по выявлению нарушений в сфере пожарной безопасности? Как часто они это делают и на что обращают внимание? У нас в гостях начальник