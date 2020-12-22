Каким образом действуют сотрудники МЧС, устраивая рейды по выявлению нарушений в сфере пожарной безопасности? Как часто они это делают и на что обращают внимание? У нас в гостях начальник

Каким образом действуют сотрудники МЧС, устраивая рейды по выявлению нарушений в сфере пожарной безопасности? Как часто они это делают и на что обращают внимание? У нас в гостях начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Юрий Арбузов