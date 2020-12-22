Из иностранных платформ большую часть фейковых новостей в российской сети распространял популярный видеосервис YouTube.

YouTube стал первым по распространению фейковых новостей в 2020 году, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роскомнадззора.Из иностранных платформ большая часть фейковых новостей распространялась видеосервисом YouTube, — рассказали в представители Роскомнадзора.60% фейков были связаны с новой коронавирусной инфекцией. Иностранные площадки медленнее реагируют на требования Роскомнадзора об удалении фейковых новостей. У российских сервисов на это уходит от нескольких минут до нескольких часов.