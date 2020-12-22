Прокуратурой города Владимира проведена проверка соблюдения законодательства об охране здоровья граждан.

Прокуратурой города Владимира проведена проверка соблюдения законодательства об охране здоровья граждан.Установлено, что городской поликлиникой № 2 города Владимира обеспечение граждан, состоящих в реестре лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также инвалидов осуществлялось не в полном объеме. Втечение 2020 года четырем гражданам, которым в соответствии с требованиями законодательства положено льготное обеспечение лекарственными препаратами в связи болезнью и инвалидностью, назначались необходимые им лекарственные препараты, однако рецепты на их получение не выписывались, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.В адрес главного врача больницы внесено представление, которое рассмотрено, граждане обеспечены лекарственными средствами, 1 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.