Коэффициент детской смертности во Владимирской области увеличился на 18%.

Владимирстат сообщает, что в 2020 году рождаемость в регионе упала на 12,5%. На свет появилось на 1205 детей меньше, чем в 2019 году. При этом смертность выросла на 1487 человек или 8,7%. Коэффициент детской смертности во Владимирской области вырос на 18%. Убыль населения выросла на треть, а смертность в 2,3 раза превысила рождаемость.За 10 месяцев текущего года число желающих вступить в брак сократилось на 16,3%.Интересно, что, если в 2019 году миграционный прирост был равен 2593 жителям, то в 2020 он сменился убылью - 468 человек.