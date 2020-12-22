Самбист из 33 региона завоевал золотую медаль Кубка мира. 18-19 декабря в Москве состоялся турнир по самбо среди мужчин и женщин “Мемориал Анатолия Харлампиева”. На соревнованиях

Самбист из 33 региона завоевал золотую медаль Кубка мира. 18-19 декабря в Москве состоялся турнир по самбо среди мужчин и женщин “Мемориал Анатолия Харлампиева”. На соревнованиях участвовали 300 борцов из 15 стран – Белоруссии, Венесуэлы, Италии, Казахстана, Киргизии, Колумбии, Китая, Марокко, Мексики, Молдавии, России, Румынии, Сербии, Узбекистана и Франции. В составе Сборной России на Кубке