В топ-10 таких событий его включил Институт археологии Российской академии наук.

В топ-10 таких событий его включил Институт археологии Российской академии наук.Напомним, минувшим летом в Суздальском Ополье у села Гнездилово российские археологиПогребения относят к 10-12 веку. Всего их оказалась 13,- мужчины, женщины, дети - в могилах огромное количество ценных артефактов: украшения, богатый боевой топор, фрагменты одежды, предметы быта, керамические сосуды и железные ножи. Нашлось и погребение настоящей древнерусской модницы. В её могиле находились около 140 предметов.