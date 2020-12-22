Мужчина обещал сделать женщине золотую цепочку, но, получив деньги, скрылся.

В суде рассмотрят дело 35-летнего ювелира из Тамбовской области, который обманул жительницу Вязниковского района.Женщина перевела мужчине 30 000 рублей за золотую цепочку, но украшение так и не увидела. Мастера она нашла по объявлению в соцсетях.Полицейские из Владимирской области выяснили, что ювелир живёт за пределами региона. После проведения оперативно-розыскных мероприятий его задержали в Москве.В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «присвоение с причинением значительного ущерба гражданину». Оперативникам он рассказал, что собирался выполнить заказ, но получив деньги, потратил их на личные нужды.Добавим, что материальный ущерб потерпевшей возмещён в полном объёме.