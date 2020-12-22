ОМВД России по району Измайлово г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшей без вести Ганиной Елены Львовны, 1964 года рождения...

ОМВД России по району Измайлово г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшей без вести Ганиной Елены Львовны, 1964 года рождения, местонахождение которой неизвестно с октября 2020 года.Приметы: на вид 55-60 лет, рост 165 см, нормального телосложения, волосы короткие волнистые седые, глаза светлые.Одежда: драповое пальто красного цвета, пуховый платок серого цвета, шапка белая с черными пятнами, на ногах полусапоги черного цвета с белой подошвой.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону: 8 (495) 961-­19-­25 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73