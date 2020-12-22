ОУР УВД по ВАО ГУ МВД России г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшей без вести Савилкиной Александры Григорьевны, 1934 года рождения...

ОУР УВД по ВАО ГУ МВД России г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшей без вести Савилкиной Александры Григорьевны, 1934 года рождения, местонахождение которой неизвестно с августа 2010 года.Приметы: на вид 75 лет, европейский тип лица, лицо овальное, бледное, худощавое телосложение, рост 160-170 см, глаза карие, волосы прямые, седые.Одежда: красное платье в цветочек, бейсболка белая.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону: 8(495)965-14-01 или в службу «102» (с мобильного 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73