В результате аварии пострадал ещё и водитель Газели.

В понедельник, 21 декабря, в Камешковском районе в аварию попала карета скорой помощи. Около 16:45 на первом километре трассы М-7 водитель «Газели», выполняя разворот, не уступил дорогу машине «скорой», которая ехала в попутном направлении. В итоге автомобиль с медперсоналом угодил в кювет.В результате столкновения пострадали мужчина, который сидел за рулём «Газели», а также трое медиков. Авария произошла рядом с посёлком Пенкино.Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Информация уточняется. Следите за публикациями на «33Live.Ru».