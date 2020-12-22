Один из этапов мероприятия, направленного на правовое просвещение несовершеннолетних, традиционно организуют сотрудники полиции.

В рамках мероприятий, приуроченных к Дню Конституции Российской Федерации, в городе Радужный Владимирской области состоялся ежегодный городской конкурс «Гражданином быть обязан!». Один из этапов мероприятия традиционно организуют сотрудники МО МВД России ЗАТО г. Радужный.В конкурсе, который в этом году провели в дистанционном формате, принимают участие ученики 9-11 классов школ и кадетского корпуса. Мероприятие направлено на правовое просвещение несовершеннолетних, проверку знаний в различных областях права.Конкурсные задания содержали актуальные вопросы по различным отраслям законодательства - уголовному, административному, гражданскому, трудовому, семейному и конституционному праву.Юрисконсульт правового направления МО МВД России по ЗАТО г. Радужный организовала и провела один из этапов конкурса, посвященный основам уголовного и административного права. Каждая из команд ответила на несколько вопросов и попробовала решить правовую задачу.Школьники увлеченно обсуждали возможные варианты ответов, которые не всегда оказывались верными. В процессе сотрудники полиции в онлайн режиме указали на ошибки и дали верную трактовку на каждый вопрос.По итогам конкурса победителям были вручены заслуженные грамоты и подарки.