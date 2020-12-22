Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении троих 16-летних местных жителей.

Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключениев отношении троих 16-летних местныхжителей.Они обвиняются вумышленном причинениитяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.Следствием установлено, чтов ночьс 19 на 20 июля подростки, находясь вне дома, в состоянии алкогольного опьянения, из-за личной неприязни к 36-летнему И., предварительно договорились избить последнего. Они нанесли емумножественные удары руками и ногами по голове и телу, причинивтелесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, от которой потерпевший 21 июля текущего года скончался в реанимационном отделении Гусь-Хрустальной городской больницы. сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Уголовное дело по существу будет рассмотрено Гусь-Хрустальным городским судом.