Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении троих 16-летних местных жителей.
Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение
в отношении троих 16-летних местных
жителей.
Они обвиняются в
умышленном причинении
тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
Следствием установлено, что
в ночь
с 19 на 20 июля подростки, находясь вне дома, в состоянии алкогольного опьянения, из-за личной неприязни к 36-летнему И., предварительно договорились избить последнего. Они нанесли ему
множественные удары руками и ногами по голове и телу, причинив
телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, от которой потерпевший 21 июля текущего года скончался в реанимационном отделении Гусь-Хрустальной городской больницы. сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Уголовное дело по существу будет рассмотрено Гусь-Хрустальным городским судом.