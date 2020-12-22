В Камешково загорелся частный дом. Пожар произошёл в районе 2 часов ночи 22 декабря на улице Карла Маркса. К моменту прибытия спасателей, открытое пламя бушевало на небольшой площади на первом

В Камешково загорелся частный дом. Пожар произошёл в районе 2 часов ночи 22 декабря на улице Карла Маркса. К моменту прибытия спасателей, открытое пламя бушевало на небольшой площади на первом этаже. Пожарные даже залезли на крышу здания, чтобы сверху залить огонь водой. Распространиться пламени огнеборцы не дали, пожар ликвидирован на одном квадратном метре. Погибших и