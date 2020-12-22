В территориальный отдел полиции обратился житель столицы. Он рассказал, что припарковал свой кроссовер марки «Киа» на 1-й Ватутинской улице...

«Оперативниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы задержан подозреваемый в краже иномарки.В территориальный отдел полиции обратился житель столицы. Он рассказал, что припарковал свой кроссовер марки «Киа» на 1-й Ватутинской улице. Однако, вернувшись на следующее утро, обнаружил его пропажу. Материальный ущерб составил 1,8 миллиона рублей.Следственной частью Управления внутренних дел по ТиНАО Главного управления МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские при участии Росгвардии задержали предполагаемого похитителя на Варшавском шоссе. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудниками полиции установлено, что для хранения похищенных автомобилей злоумышленник арендовал частное домовладение с гаражом в Московской области. После этого он оборудовал дом устройством для подавления сигналов GPS-трекеров и охранных систем. Несколько дней угонщик исследовал места парковок автотранспорта на территории Троицкого округа города Москвы. Он подыскивал для хищения кроссовер корейского производства, который не был оснащен сложными охранными комплексами. Найдя подходящий автомобиль, подозреваемый вскрыл его с помощью специального электронного приспособления и запустил двигатель, после чего перевез в арендованное домовладение.В ходе обыска похищенная иномарка была обнаружена. Кроме того, изъяты технические устройства для вскрытия автомобилей и блокировки сигналов GPS, а также поддельные государственные регистрационные знаки транспортных средств.Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк