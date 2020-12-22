Планируется создать около 400 рабочих мест.

22 декабря в рамках Владимирского инвестиционного конгресса подписано соглашение о строительстве завода по выпуску плит МДФ в Собинском районе.«Подписи под документом поставили глава региона Владимир Сипягин, глава администрации Собинского района Александр Разов и председатель Совета директоров ООО «Лузалес» Руслан Семенюк», - сообщает пресс-служба Белого дома.Завод будут строить с нуля. Полный запуск предприятия намечен на 2024 год.«По предварительным расчётам, в проект планируется вложить от 5 млрд рублей и создать около 400 рабочих мест», – уточнил первый замгубернатора Александр Ремига.