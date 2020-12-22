В Судогде будут судить водителя, который сбил на пешеходном переходе 17-летнего подростка. 57-летний мужчина обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда

В Судогде будут судить водителя, который сбил на пешеходном переходе 17-летнего подростка. 57-летний мужчина обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. По версии следствия, водитель в районе деревни Бараки не уступил дорогу юноше. Он переходил проезжую часть по “зебре”. Машина сбила парня, он получил тяжкий вред здоровью. Водитель свою вину