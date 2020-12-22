Заместителем прокурора Судогодского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу 57-летнего местного жителя за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Заместителем прокурора Судогодского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу 57-летнего местного жителя за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.Установлено, что 6 марта он на «KIA SPORTAGE» двигался по автодороге «Владимир-Муром-Арзамас» и в районе остановки общественного транспорта «деревня Бараки» на территории Судогодского района не уступил дорогу 17-летнему подростку. И сбил его на переходе причинив тяжкий вред здоровью, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Свою вину он не признал, однако возместил материальный ущерб потерпевшему и его законному представителю. Дело по существу будет рассмотрено Судогодским районным судом.