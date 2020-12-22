Сообщение о подозрительном предмете в супермаркете на улице Тракторной во Владимире поступило под вечер 22 декабря. На место приехали спецслужбы: правоохранители, Росгвардия, медики и МЧС.

Сообщение о подозрительном предмете в супермаркете на улице Тракторной во Владимире поступило под вечер 22 декабря. На место приехали спецслужбы: правоохранители, Росгвардия, медики и МЧС. По информации от УМВД, супермаркет исследовал кинолог с собакой. Был обнаружен бесхозный чемодан, но угрозы он не представлял. Тревога оказалась ложной.