Пользователей Сети возмутило опубликованное в интернете видео, на котором запечатлен момент жестокого избиения взрослой женщиной несовершеннолетнего ребенка. Сообщается, что из-за ..

Пользователей Сети возмутило опубликованное в интернете видео, на котором запечатлен момент жестокого избиения взрослой женщиной несовершеннолетнего ребенка. Сообщается, что из-за плохого поведения в школе над 12-летним мальчиком измывалась собственная мать.На записи видно, как женщина стаскивает с кровати плачущего ребенка, после чего начинает его душить. Мальчик просит у матери прощения, пока она бьет его по спине и по голове.Инцидент произошел в Томской области, передает сайт . Выяснить все обстоятельства случившегося собирается прокуратура. Известно, что прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в момент нападения на сына женщина была пьяна.