Уроженец Тамбовской области получил от потерпевшей деньги, обязуясь изготовить ювелирное украшение, однако заказ так и не выполнил.

Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего уроженца Тамбовской области. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.160 УК РФ (присвоение с причинением значительного ущерба гражданину).Осенью прошлого года в полицию обратилась местная жительница, сообщившая, что заказала изготовление золотой цепочки у мастера, информацию о котором нашла в популярной социальной сети. В качестве предоплаты за заказ женщина перевела 30 000 рублей. Спустя время ювелирное украшение женщина не получила, а мастер перестал отвечать на её звонки.Сотрудники полиции проанализировали полученную информацию, после чего провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили, что мастер находится за пределами Владимирской области и действительно некоторое время назад начал заниматься изготовлением ювелирных украшений.В результате проведенных мероприятий оперативники задержали подозреваемого в Москве и доставили в ОМВД России по Вязниковскому району.В содеянном фигурант сознался, пояснив, что планировал исполнить заказ, но затем деньги, полученные от потерпевшей, потратил на личные нужды.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Материальный ущерб потерпевшей возмещен в полном объеме.