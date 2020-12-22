В соседнем регионе ужесточили правила въезда.

В соседнем регионе ужесточили правила въезда. С 26 декабря в Ивановской области усиливают контроль на въездах в регион, чтобы проверять туристов и гостей на наличие коронавируса. Для заселения в гостиницы будут организованы пункты экспресс-тестирования, сообщил журналистам руководитель регионального управления. Эта мера продиктована эпидемобстановкой и новогодними праздниками.На границах региона возобновят работу контрольные посты. Они будут проверять наличие справки об отсутствии инфекции/наличии антител, а, если ее нет, – выдавать уведомление о необходимости самоизоляции. Соблюдение режима будут контролировать правоохранительные органы.Кроме того, на новогодние праздники в регионе запретили въезд организованных автобусных туристических групп. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Ивановской области рекомендует жителям провести новогодние праздники в кругу семьи, не выезжать в другие регионы и за границу.(Фото:Pixabay)