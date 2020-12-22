В связи с коронавирусом были отменены многие плановые операции, и сейчас пациенты с хроническими заболеваниями не всегда могут получить медицинскую помощь. В этой ситуации «Клиника медицинских экспертиз» начала проводить операции по полису ОМС.

В связи с коронавирусом были отменены многие плановые операции, и сейчас пациенты с хроническими заболеваниями не всегда могут получить медицинскую помощь. В этой ситуации «Клиника медицинских экспертиз» начала проводить операции по полису ОМС.Эндопротезирование крупных суставов — операция востребованная. За последние несколько месяцев здесь буквально поставили на ноги 30 пациентов — им провели замену тазобедренных суставов. На следующий год число операций, проводимых по квоте, увеличится в несколько раз.Максим Кудыкин, главный врач «Клиники медицинских экспертиз»:- У нас планируется выполнение высокотехнологичной медицинской помощи по направлениям: урология, челюстно-лицевая хирургия. Мы запланировали выполнение 250 операций по поводу патологий крупных суставов, в частности, тазобедренных суставов.В «Клинике медицинских экспертиз» операции по замене суставов проводят опытные хирурги, а оснащена клиника современным, высокотехнологичным оборудованием.Владимир Гришин:- Операция прошла изумительно. Нормально. Обязательно еще раз приду через полгодика.Александр Нелюбов, г.Кольчугино:- Специалисты очень отличные, спасибо большое! Очень комфортно, очень нам понравилось. Младший персонал нам нравится медицинский — молодцы девочки!Уже на второй день после операции пациенты могут сидеть на кровати и передвигаться с посторонней помощью. Им назначают необходимые физические нагрузки. В «Клинике медицинских экспертиз» программа реабилитации после замены суставов тщательно продумана: с пациентами работают инструкторы, установлены специальные тренажеры — артроматы, которые позволяют разрабатывать суставы.Максим Кудыкин, главный врач «Клиники медицинских экспертиз:- Это безопасно проводимые операции. Безопасность обеспечивается золотыми руками наших специалистов, техническим оснащением совершенно безупречным. Наличием собственной реанимации, лабораторной базы. И это позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее и надеяться на полноценное восстановление пациентов.В следующем году одним из приоритетных направлений в «Клинике медицинских экспертиз» станет онкологическая химиотерапия. Она также будет проводиться за счет средств ОМС.Наталья Головешкина, Александр Чунаев