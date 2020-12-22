Региональная Росгвардия подвела итоги года. В 2020 году сотрудники вневедомственной охраны задержали во Владимирской области за различные преступления и административные правонарушения

Региональная Росгвардия подвела итоги года. В 2020 году сотрудники вневедомственной охраны задержали во Владимирской области за различные преступления и административные правонарушения около 2,5 тысяч человек. Больше 16 тысяч раз Росгвардейцы выезжали по тревожной кнопке. Сотрудники спецподразделения Росгвардии 33 региона изъяли из незаконного оборота в нашей области и на территории Северо-Кавказского региона 8 единиц огнестрельного оружия,