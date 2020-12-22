На вопросы ответит начальник Собинского отдела - Савинова Юлия Викторовна.

Прямая телефонная линия для жителей Владимирской области на тему: «Обязанность (порядок и случаи) направления органами государственной власти, органами местного самоуправления и иными уполномоченными лицами представлять заявления и прилагаемые к нему документы для осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав»24 декабря Собинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области проводит прямую телефонную линию с населением на тему: «Обязанность (порядок и случаи) направления органами государственной власти, органами местного самоуправления и иными уполномоченными лицами представлять заявления и прилагаемые к нему документы для осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав».На вопросы ответит начальник Собинского отдела - Савинова Юлия Викторовна.Время проведения прямой линии с 14:00 до 15:00 часов. Свои вопросы Вы можете задать по телефону: (49242) 2-34-84.