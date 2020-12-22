Всего на физкультуру и спорт в бюджете областного центра заложено 249 млн рублей.

Как мы уже , в четверг, 24 декабря, проект бюджета областного центра будет обсуждаться депутатами горсовета.На физкультуру и спорт в главном финансовом документе Владимира заложено 249 млн рублей. Из них - 178 млн потратят на обеспечение работы учреждений. Ещё 33 млн руб. направят на приобретение инвентаря, оборудования для спортшкол, а также на поездки спортсменов для участия в соревнованиях.«Порядка 18 млн рублей выделят ФК «Торпедо-Владимир», 15 миллионов — на обновление футбольного поля в Центральном парке культуры и отдыха и покупку спецтехники. На организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий в 2021 году предусмотрено 5 млн рублей», - подчеркнули в пресс-службе горадминистрации.