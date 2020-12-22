Причины пожара устанавливаются.

Семь человек, из низ трое детей былиспасены при пожаре вмногоквартирном жилом домена 2-м Коллективном проездево Владимире.Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.Пожар был ликвидирован на площади 20 кв. м.Спасателям удалось предотвратить угрозу распространения огня на чердачное помещение.В ведомстве уточнили, чтосгорело имущество и внутренняя отделка квартиры.Причины пожара устанавливаются. К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 19 человек.(Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области)