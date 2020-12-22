Причины пожара устанавливаются.
Семь человек, из низ трое детей были
спасены при пожаре в
многоквартирном жилом доме
на 2-м Коллективном проезде
во Владимире.
Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.
Пожар был ликвидирован на площади 20 кв. м.
Спасателям удалось предотвратить угрозу распространения огня на чердачное помещение.
В ведомстве уточнили, что
сгорело имущество и внутренняя отделка квартиры.
Причины пожара устанавливаются. К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 19 человек.
(Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области)