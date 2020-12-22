Во Владимире огонь чуть не уничтожил многоквартирный дом. Происшествие случилось на улице 2-ой Коллективный проезд. В соцсетях владимирцы делятся, что горевший дом старой постройки, там

Во Владимире огонь чуть не уничтожил многоквартирный дом. Происшествие случилось на улице 2-ой Коллективный проезд. В соцсетях владимирцы делятся, что горевший дом старой постройки, там деревянные перекрытия, а поэтому пламя быстро могло перейти на другие квартиры. Масштабную трагедию, по сообщениям очевидцев, удалось предотвратить благодаря действию пожарных. После сообщения о возгорании сотрудники МЧС прибыли на вызов