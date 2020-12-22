Почти четверть миллиарда рублей на спорт. Такую сумму выделят в 21-м году на развитие физкультуры и спорта в городе Владимире. Из них 178 миллионов выделяют на работу спортивных учреждений. 33

Почти четверть миллиарда рублей на спорт. Такую сумму выделят в 21-м году на развитие физкультуры и спорта в городе Владимире. Из них 178 миллионов выделяют на работу спортивных учреждений. 33 миллиона пойдёт на закупку спортивного инвентаря и отправку спортсменов в командировки на крупные турниры. За 15 миллионов рублей в Центральном парке обновят футбольное поле. И