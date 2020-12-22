Во всех районах города Владимира в этом году будет возможность заняться зимними видами спорта, не уезжая для этого далеко от дома.

Во всех районах города Владимира в этом году будет возможность заняться зимними видами спорта, не уезжая для этого далеко от дома. Для всех, кто хочет покататься на коньках, подготовлены дворовые хоккейные корты: многие корты были реконструированы, сейчас завершается заливка всех ледовых площадок.Хоккейные корты расположены по 13 адресам: в микрорайонах Энергетик, Юрьевец, Оргтруд, Лесной, а также на улицах Верхняя Дуброва, в районе дома 21, проспект Ленина, 43 и 24, улица Диктора Левитана, 3в., улица Кирова, 8а, улица Растопчина, 49, улица Белоконской, 10 и проспект Строителей, 46. Также есть ледовая площадка на стадионе «Юность» по улице Егорова, 10а.Кроме того, ежедневно с 8:00 до 22:00 в Центральном парке культуры и отдыха работает каток «Молодежный». Входной билет на него стоит 50 р. для детей до 12 лет и 100 р. - для взрослых. Стоимость проката коньков - 100 р., аренды ячейки в гардеробе - 50 р.«Реторокаток» на бульваре им. Пушкина в будни открыт с 16:00 до 22:00, в выходные - с 10:00 до 22:00 (технический перерыв с 16:00 до 17:00). Вход на каток — бесплатный, прокат коньков - 100 р., стоимость залога за коньки - 1500 р., аренда ячейки в гардеробе - 50 р.В новогодние праздники начнет принимать посетителей каток на стадионе «Лыбедь». До 10 января включительно он будет работать с 11:00 до 21:00 (технический перерыв с 15:00 до 17:00). После 10 января каток сохранит тот же график работы, но только по выходным.(Фото: пресс-служба администрации Владимира)