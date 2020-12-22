Общие затраты в 2021 году составят 310 млн рублей.

Во Владимире продолжают верстать городской бюджет на следующий год. Прошли публичные слушания, документ рассмотрен на заседании комитетов горсовета, а 24 декабря, он будет утверждаться на заседании местного парламента.Мы уже рассказывали . Но также в следующем году планируют увеличить расходы культуру на 2 млн рублей.Как сообщает владимирская мэрия, из 310 млн почти четверть - 74 млн руб. - направят на поддержку городских домов культуры. Ещё 68 млн будет потрачено на проведение культурно-массовых мероприятий и содержание других учреждений.«Порядка 58 млн рублей запланировано на поддержку исполнительского мастерства, 56 млн — на обеспечение деятельности библиотек и 54 млн — на развитие парков культуры и отдыха», - подчеркнули в пресс-службе горадминистрации.