В будущем году власти города планируют капитально отремонтировать 11 дорожных объектов. Об этом сообщается в пресс-релизе мэрии. Восстановят в 21-м году и мост на улице Мира – подъезд к

В будущем году власти города планируют капитально отремонтировать 11 дорожных объектов. Об этом сообщается в пресс-релизе мэрии. Восстановят в 21-м году и мост на улице Мира – подъезд к Дворцу детского (юношеского) творчества. Всего на ремонт дорог запланировано 250 миллионов рублей. Из них средства города – это только 50 миллионов. Остальная сумма – федеральные деньги.