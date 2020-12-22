Как и чем помочь людям, которые оказались на передовой в борьбе с коронавирусом , рассказала в интервью Вестям Светлана Георгиева , руководитель региональной акции " Мы вместе".

Благодарность врачам может быть и действенной. Как и чем помочь людям, которые оказались на передовой в борьбе с коронавирусом , рассказала в интервью Вестям Светлана Георгиева , руководитель региональной акции " Мы вместе".