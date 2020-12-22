Как и чем помочь людям, которые оказались на передовой в борьбе с коронавирусом , рассказала в интервью Вестям Светлана Георгиева , руководитель региональной акции " Мы вместе".
<a href="https://33live.ru/novosti/22-12-2020-vo-vladimirskoj-oblasti-uchastkovye-vrachi-prosyat-pomoshhi-u-avtovolontyorov.html" target="_blank">Во Владимирской области участковые врачи просят помощи у автоволонтёров</a> - Как и чем помочь людям, которые оказались на передовой в борьбе с коронавирусом , рассказала в интервью Вестям Светлана Георгиева , руководитель региональной акции " Мы вместе".
[url=https://33live.ru/novosti/22-12-2020-vo-vladimirskoj-oblasti-uchastkovye-vrachi-prosyat-pomoshhi-u-avtovolontyorov.html]Во Владимирской области участковые врачи просят помощи у автоволонтёров[/url] - Как и чем помочь людям, которые оказались на передовой в борьбе с коронавирусом , рассказала в интервью Вестям Светлана Георгиева , руководитель региональной акции " Мы вместе".