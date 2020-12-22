Во Владимирской области за прошедшие сутки 22 декабря лабораторно подтверждено 186 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 22 декабря 2020 года лабораторно подтверждено 186 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (50 сл. в г. Владимире, 17 сл. в Муромском, 22 сл. в Гусь-Хрустальном, 11 сл. в Ковровском, 10 сл. в Юрьев-Польском, 8 сл. в Вязниковском, 7 сл. в Кольчугинском, 9 сл. в Александровском, 6 сл. в Гороховецком, 5 сл. в Собинском, 8 сл. в Петушинском, 4 сл. в Камешковском, 7 сл. в Суздальском, 5 сл. в Киржачском, 5 сл. в г. Радужный, 6 сл. в Меленковском, 6 сл. в Селивановском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 16 950 случаев заболевания (3317 сл. в г. Владимире, 2238 сл. в Гусь-Хрустальном, 1917 сл. о. Муром, 1301 сл. в Ковровском, 1126 сл. в Александровском, 1079 сл. в Петушинском, 853 сл. в Вязниковском, 784 сл. в Юрьев-Польском, 627 сл. в Кольчугинском, 605 сл. в Собинском, 547 сл. в Суздальском, 483 сл. в Гороховецком, 468 сл. в Меленковском, 400 сл. в Селивановском, 387 сл. в Камешковском, 342 сл. в Киржачском, 243 сл. в Судогодском, 233 сл. в г. Радужном).Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.