В департаменте здравоохранения количество благодарностей врачам исчисляется десятками. Теплые слова приходят со всех уголков региона.

Герои нашего времени. Врачи продолжают спасать жизни, рискуя в любой момент подхватить смертельно опасную инфекцию. В этом году указом Президента 14 врачей региона награждены орденом Пирогова. Среди них и Галина Малинова из Мурома. С ней встретилась Екатерина Таманова.Очки, маска, плотный костюм. В таком "снаряжении" Галина Малинова работает практически год. С начала пандемии во второй Муромской горбольнице развернуто 70 коек для пациентов с внебольничной пневмонией. Каждый день врач осматривает около 30 пациентов. К нагрузкам привыкла , рассказывает Галина Михайловна, в медицине она 42 года. За тяжелый труд и помощь больным во время пандемии врач удостоена ордена Пирогова.Галина Малинова, врач терапевт городской больнице № 2 г. Муром:- Я считаю , что этих наград достойны все , кто работает с ковидом. Все доктора,сестры,санитарочки достойны наград.Потомучто это во-первых рискованно,ответственно, тяжело морально, физически.Орден был утвержден летом этого года вместе с медалью "Луки Крымского". Им награждают медиков за самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях ЧС, эпидемией и военных действий. Девиз ордена Пирогова "Милосердие, долг, самоотверженность". Так же награды получили и коллеги Галины Михайловны.Александр Шилкин, и.о. главного врача городской больнице №2 г. Муром:- Это дает и большой моральный стимул продолжать, эту непростую работу , которой занимаются наши доктора. В условиях большого потока пациентов, большой моральной и физической нагрузки.За время пандемии в регионе от коронавириса вылечили около 15 тысяч человек. К каждому из них на помощь пришел врач. Мы часто воспринимаем их труд, как должное говорит педагог Ольга Манькова. Она переболела ковидом в тяжелой форме. Долго не обращала внимание на недомогание, работала. Помогли врачи сразу в двух городах: в Муроме в пульмонологическом отделение городской больницы №2 и в Гороховце в ковидном госпитале.Ольга Манькова педагог, переболела COVID-19:- Слово любовь, голословно пока его не наполнишь, скажем смыслом, так и слово доктор , врач. И я поняла , то что я серьезно больна, по зоркому, чуткому , отношению тех людей , которые пришли ко мне на помощь. Спасибо что они есть !В департаменте здравоохранения количество благодарностей врачам исчисляется десятками. Теплые слова приходят со всех уголков региона. А в Петушинском районе, например, детские рисунки , посвященные людям в белых халатах, разместят на билбордах. В ответ медики желают всем здоровья . И советуют не пренебрегать простыми советами : носить маски и держать дистанцию. Тогда работы у них будет чуть - чуть поменьше.Екатерина Таманова Александр Чунаев Вести-Владимир.