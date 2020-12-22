Известный российский общественник Александр Гезалов вновь привезёт благотворительный груз.

Новогодний поезд для многодетных семей Владимирской области. Известный российский общественник Александр Гезалов вновь привезёт благотворительный груз. Слово- Марии Платанюк.Сегодня в Москве, завтра в Петрозаводске, послезавтра- во Владимире. Он всегда за рулём, на телефоне, на связи. Известный российский общественник, выпускник суздальского детского дома Александр Гезалов создал свой наставнический центр. Девиз ёмкий- "Запускаем жить". В очередной раз накануне Нового года Александр вместе с единомышленниками поможет многодетным семьям Владимирской области. Важный социальный груз- на складах общественного центра. Списки уже готовы. Помощь будет адресной. А внести свой вклад может любой желающий.Дорогие жители Владимир и Владимирской области!Наставнический центр Александра Гезалова в ближайшее время отправит новогодний поезд с подарками для многодетных семей, семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Это будут продуктовые наборы тем, кто сегодня нуждается в такой помощиА это фото- из прошлого. Так Александр Гезалов начинал своё социальное тюремное служение. В 33 регионе его наставнический центр шефствует над несколькими учреждениями. Активно помогает женским колониям в Головино и Ликино, дому ребёнка Головинской колонии, подросткам из Кольчугинском СИЗО. В том же Головино, к примеру, благодаря общественникам появилась сенсорная комната для малышей. А для женщин- проводились концерты и кулинарные мастер-классы. В свой недавний визит Александр Гезалов передал новогодние подарки в дом ребёнка и СИЗО и принял участие в работе совещания Управления федеральной службы исполнения наказаний. Главная тема- исполнение прав человека в закрытых учреждениях. Общественник- за системное взаимодействие. За помощь он благодарит и уполномоченных. По правам человека и ребёнка.На встрече договорились и о новых концертах за решёткой. До Нового года с концертами в женские колонии 33-его региона приедут российский мультиинструменталист, вокалист, композитор Олег Бойко и певица Яна Иванилова, заслуженная артистка России.С момента регистрации наставнического центра прошло всего 5 месяцев. Но, как говорит сам общественник, "полёт нормальный". Центр аккумулировал усилия десятков и сотен людей. Это команда, которая помогает реальным людям. Одиноким матерям, сиротам, выпускникам детских домов. И если помощь "умная", это всегда -шанс изменить судьбы.Пусть у всех будет мир, любовь, счастье, благоденствие, с Новым годомМария Платанюк "Вести-Владимир"